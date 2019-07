Chainho e o volte-face no negócio de Fábio Coentrão: "Há situações que não se esquecem"

Carlos Chaínho, antigo jogador do FC Porto, acredita que Fábio Coentrão seria um bom jogador para os dragões, mas salienta as condicionantes da carreira do jogador que poderão ter condicionado o negócio. Em declarações a Bola Branca, o antigo médio, hoje com 45 anos, fala em "situações que as pessoas não esquecem".

"O Fábio Coentrão é um grande jogador, um grande profissional, mas há situações que não se esquecem e que não tem a ver com a qualidade dele. Se fosse para o Porto, o Fábio ia acrescentar algo, é um jogador impressionante. Não sei se o FC Porto fez alguma oferta", referiu.



O lateral-esquerdo internacional português esteve próximo do FC Porto, mas o negócio terá caído, muito devido à contestação dos adeptos em relação à iminente contratação. Fábio Coentrão, de 31 anos, é um jogador livre, após a saída do Rio Ave, que representou na última época, e a transferência gorada para o PAOK, da Grécia.

Pré-época feliz e reforços

O FC Porto tem o primeiro jogo oficial, da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcado para o dia 7 de agosto. Apresenta-se aos sócios no sábado à noite no Dragão com um jogo frente ao Mónaco.

Chaínho está muito agradado com a pré-temporada, mas há três posições por colmatar, no plantel portista: um guarda-redes, um lateral-esquerdo e um médio.



"Há uma espinha dorsal que vem da época passada e a equipa está bem, com uma rotação boa para esta altura do ano. Há duas ou três posições que podem ser preenchidas, o lado esquerdo ainda precisa de um jogador se bem que o Manafá pode fazer o corredor. Na baliza, é preciso mais um guarda-redes para haver uma "guerra" positiva na posição e a saída do Oliver foi importante e o plantel precisa de mais um jogador para o meio campo", concluiu.