Descobertos explosivos num caixote do lixo em Coina. GNR garante que “não há nem houve qualquer risco"

A GNR recebeu esta quinta-feira o alerta sobre uma alegada explosão num caixote do lixo em Coina, no concelho do Barreiro, tendo acorrido ao local uma equipa de inativação de explosivos a realizar “uma avaliação técnica”, segundo fontes da corporação.

O porta-voz da GNR, Hélder Barros, afirmou que foi recebido um alerta cerca das 11h00 para “uma alegada explosão num caixote do lixo” em Coina (distrito de Setúbal), tendo sido enviada uma patrulha ao local. Segundo o porta-voz da Guarda Nacional Republicana, depois de a patrulha ter verificado que o caixote do lixo tinha alegadamente no interior explosivos foi enviada para o local uma equipa de inativação para realizar “uma avaliação técnica”.

Hélder Barros sublinhou que não se tratará de explosivos militares, mas sim civis, utilizados em pedreiras, sendo estes dados preliminares, uma vez que os meios ainda estão no local.

O comandante do Destacamento Territorial do Montijo da GNR, Ricardo Samouqueiro, referiu que “não há nem houve qualquer risco para as populações” e que foi logo isolada a área envolvente. O responsável referiu também que o alerta de que teria ocorrido uma explosão foi dado pelas 11h00, por populares, mas sublinhou que o material encontrado não será explosivo: “Aparentemente não, porque o petardo não reagiu. A explosão que nós fizemos do material que lá estava não reagiu e em princípio não será explosivo”.

O mesmo material, acrescentou, foi encontrado num segundo contentor e será feita uma análise química em laboratório.

Segundo Ricardo Samouqueiro, a corporação ainda não tem suspeitas de como o material foi parar aos contentores. “Temos bastantes meios [no local]: cinco patrulhas, as equipas de inativação, uma equipa do destacamento de intervenção e os bombeiros”, apontou.