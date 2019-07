“As cabras sapadoras são um show off político”

Há agricultores e pastores que se queixam da libertação sem controlo de cabras selvagens, no distrito de Coimbra. O Governo avançou no ano passado com o projeto-piloto das "cabras sapadoras" com rebanhos destinados à gestão de combustível florestal, mas no terreno há quem diga que a medida não passou de “show off político”.

O pastor Paulo Rogério, 46 anos, de Oliveira do Hospital, e presidente da assembleia da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (Ancose), afirma que a ideia afinal não foi tão boa ideia.

“Aqui em Oliveira não tenho conhecimento da existência desses rebanhos, mas em Arganil, tenho ouvido queixas. A cabra sapadora não resulta, insiste o pastor que dá outra sugestão. “A limpeza tem que ser feita à mão, pelo povo, pelos contribuintes e por aqueles que vivem do que os contribuintes descontam”.

Mas porque não funciona a ideia do Governo? “Não resulta porque para a cabra desbastar o mato tem que andar com a fome. Se nós tivermos um bom prato de comida vamos ao melhor prato, ou seja, elas vão às culturas. Para ser rentável não podem andar de qualquer maneira. Para mim é mais um ‘show off’ político desses senhores que estão lá sentados nas cadeiras. Venham primeiro ao terreno falar com quem sabe”, lança em tom de desafio.