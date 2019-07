Unidas Podemos abstém-se na investidura de Sánchez mas pede mais negociações

O partido de esquerda espanhol Unidas Podemos vai abster-se na votação de investidura de Pedro Sánchez no Parlamento esta quinta-feira à tarde, ditando o falhanço à partida desse voto de confirmação e elevando os riscos de uma nova ida às urnas no país.

A informação foi avançada por fonte do Unidas Podemos à imprensa ao final da manhã, antes do voto de confiança ao líder do PSOE esta tarde.

Pouco depois, o primeiro-ministro interino e líder do PSOE reconheceu publicamente o colapso das negociações com a aliança formada pela Esquerda Unida e o Podemos, e liderada por Pablo Iglesias.

"Não foi possível alcançar um acordo", declarou Pedro Sánchez aos legisladores antes da votação, a segunda desde as eleições legislativas de 28 de abril.

Durante a manhã, fontes do partido socialista já tinham avançado ao "El País" que a formação de esquerda fez exigências "inaceitáveis", entre elas querer controlar as políticas sociais e económicas.

O Unidas Podemos quebrou entretanto o silêncio, pedindo a Sánchez que continue a negociar para evitar uma nova ida às urnas. Aos jornalistas, Pablo Iglesias declarou que a sua formação está disposta a abdicar do Ministério do Trabalho, uma das suas exigências, se houver garantias de que terá sempre uma palavra a dizer sobre políticas laborais.

Resta agora a Sánchez decidir se pretende continuar a negociar com o Unidas Podemos e/ou com outros partidos com assento parlamentar para garantir a sua investidura em setembro, no regresso das férias.

[Atualizado às 13h30]