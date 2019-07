Insólito. Trump discursa com escudo presidencial falso em pano de fundo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, discursou ao lado de um falso escudo presidencial. O momento insólito aconteceu terça-feira, em Washington, durante um evento organizado pelo Turning Point USA, um movimento estudantil conservador.

Em vez da tradicional águia com uma cabeça, o escudo presidencial “alternativo” apresenta uma ave de rapina com duas cabeças – a fazer lembrar o símbolo do Presidente russo.

A águia também surge com tacos de golfe numa das garras, em vez das tradicionais setas. Donald Trump é um conhecido apaixonado pela modalidade.

Um responsável do Turning Point USA disse ao jornal “The Washington Post” que um elemento da equipa de vídeo foi despedido depois de ter colocado um grafismo com o escudo errado, por engano.



Um porta-voz da Casa Branca esclareceu que a equipa do Presidente Trump não viu o escudo adulterado antes de ser projetado em pano de fundo no palco.