Equipa Boris. Um Governo de ministros polémicos

Um grupo de 21 ministros do Governo de Theresa May demitiram-se ou foram convidados a sair. Entra um novo bloco no Parlamento britânico, liderado por Boris Johnson. Esta quinta-feira, o governante encontra-se pela primeira vez com a sua equipa composta por ministros pró-Brexit e defensores das políticas de antiga primeira-ministra Margaret Thather. O novo primeiro-ministro rodeou-se sobretudo de eurocéticos convictos, a quem distribuiu as pastas mais importantes, dando um sinal de que a prioridade é sair UE a 31 de outubro, com ou sem acordo. Entre os novos governantes está Jo Johnson, irmão do primeiro-ministro, que vai desempenhar o cargo de secretário de Estado Economia, Energia e Indústria.

Conheça seis das figuras mais polémicas do novo Governo britânico.



Priti Patel - Secretária de Estado para os Assuntos Internos Figura de grande ascensão no Partido Conservador, Patel é uma defensora da pena de morte. Em 2011 disse que a pena capital pode servir para desencorajar o crime, mesmo que alguns inocentes sejam executados. Em 2017, Patel demitiu-se do cargo de secretária de Estado para o Desenvolvimento Internacional depois de participar em 12 reuniões secretas com Israel, decorridas fora do protocolo.

Dominic Raab – Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Fez parte da mesma campanha pró-Brexit de Boris Johnson e Nigel Farage que publicitou em autocarros londrinos o facto falso de o Reino Unido enviar 350 milhões de libras todas as semanas para a União Europeia, dinheiro esse que diziam poder ser aplicado no Sistema Nacional de Saúde britânico. Foi ministro do Interior, ministro da Justiça e após a demissão de David Cameron assumiu a pasta de secretário de Estado para o Brexit, do qual acabou por se demitir no final de 2018. Assume-se como um “underdog” que luta pelos “underdogs” e diz que “provavelmente” não é feminista.

Jo Johnson – Ministro para os negócios, energia e estratégia industrial Irmão de Boris Johnson, chegou ao Parlamento britânico em 2010. Em 2014 assumiu o ministério dos Transportes, até se demitir em 2018 depois de votar contra a proposta para o Brexit de Theresa May.

Sajid Javid – Ministro das Finanças Ex-banqueiro e milionário, o discípulo de Margaret Thatcher é a primeira pessoa de uma minoria étnica a ocupar um dos quatro cargos mais importantes do Governo britânico. Filho de uma condutora de autocarros no Paquistão que imigrou para o Reino Unido na década de 60. Depois de terminar a faculdade, Sajid trabalhou como banqueiro em Nova Iorque, Londres e Singapura. Foi ministro para a Igualdade, secretário de Estado da Cultura e dos Negócios.

Andrea Leadsom – Ministra da Economia A ministra que terá dado a palavra final antes de May decidir demitir-se. Leadsom sugeriu que o facto de May não ter filhos faz com que não saiba o que é melhor para o futuro do país, ao contrário dela, que tem três filhos. "Ela possivelmente tem sobrinhas, sobrinhos, muitas pessoas. Mas tenho filhos, que vão ter filhos, que farão parte do que acontece a seguir", disse. Renunciou como líder da Câmara dos Comuns a 22 de maio, dois dias antes da demissão de May.