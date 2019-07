O Tour entrou nos Alpes, mas Alaphilippe não abre mão da amarela

Continua a história de amor entre Julian Alaphilippe e a camisola amarela da Volta a França de 2019. O que parecia uma miragem é, cada vez mais, uma possibilidade - que o Tour volte a ter um vencedor francês, 34 anos depois.

Esta quinta-feira, Alaphilippe superou mais um teste de fogo à sua liderança da classificação geral individual. A entrada nos Alpes fez-se na 18.ª etapa, uma das mais complicadas da Grand Boucle, com um prémio de montanha de primeira categoria e dois de categoria especial.

Na última subida, a cerca de 29 quilómetros da meta, o colombiano Nairo Quintana (Movistar) atacou e, depois de afastar os perseguidores, seguiu isolado para a meta, coroando-se o herói do dia. Quintana completou os 208 quilómetros entre Embrun e Valloire em 5h34m15s, com 1m35s de vantagem sobre o francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale) e 2m28s sobre o cazaque Alexey Lutsenko (Astana).

Com isto, Quintana volta a intrometer-se na luta pelo pódio. O colombiano tem, agora, 3m54s de desvantagem para Alaphilippe, estando a 2m19s do terceiro lugar.

Alaphilippe evita perda de quase meio minuto



Com a etapa decidida, o grupo do camisola amarela - com os líderes da Team INEOS, o britânico Geraint Thomas, campeão em título, e o colombiano Egan Bernal lá no meio -, parecia placidamente encaminhado para a meta. Até que, perto do cume do Col du Galibier, Bernal atacou e abriu uma brecha de 32 segundos para Alaphilippe, Thomas e companhia, que no entanto preferiram não reagir.

Pouco depois, Thomas atacou, com o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), e Alaphilippe não conseguiu responder. Abriu-se um intervalo significativo de tempo entre o britânico e o camisola amarela, com a vantagem deste na geral a cair, de forma virtual, de 1m35s para o minuto e a dezena de segundos.

Porém, na descida final, Alaphilippe mostrou que não abre mão da amarela tão facilmente e conseguiu apanhar Thomas e Pinot, reunião que duraria até à meta, a que chegou a 5m18s de Quintana.

Thomas mais distante, Bernal ganha créditos



Com isto, Alaphilippe mantém a amarela por mais uma etapa, continuando a pedalar contra as probabilidades. Perdeu tempo para Bernal, que ultrapassou Thomas na geral e passou para o segundo lugar, a 1m30s do francês - ainda assim, praticamente a mesma vantagem que o líder conservou para Thomas (1m35s).

Pinot também é candidato a acabar com o jejum de 34 anos dos franceses, no Tour. O chefe de fila da Groupama está no quinto lugar, a 1m50s de Alaphilippe, e, nas duas etapas finais, cujo perfil o favorecem, pode ir em busca da vitória final. Em quarto, surge o holandês Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma), que também completou a tirada entre o grupo dos favoritos.

O melhor português da etapa foi Rui Costa (UAE Team Emirates), que terminou a meta na 85.ª posição, a 25m49s de Quintana, e voltou a cair do "top-50" da geral. É, agora, 53.º, a 1h35m54s do camisola amarela. Nelson Oliveira (Movistar) é 80.º, a 2h08m27s, e José Gonçalves (Katusha Alpecin) é 128.º, a 3h07m11s.

A 19.ª etapa, a penúltima de competição a sério, está marcada para sexta-feira, e continua a perfilar as sempre duras escaladas alpinas. A liderança de Alaphilippe será desafiada por cinco contagens de montanha - duas de terceira categoria, uma de segunda, outra de primeira - a terminar a etapa - e, ainda, a subida ao Col de l'Iseran, de categoria especial.