João Sousa nos quartos de final do ATP 250 de Gstaad

João Sousa garantiu, esta quinta-feira, a presença nos quartos de final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

O melhor tenista português de sempre, número 49 do "ranking" ATP, derrotou o "qualifier" italiano Gian Marco Moroni, 265.º da hierarquia mundial, em dois sets, por duplo 6-4, em 1h33.

João Sousa aguarda, agora, por adversário para os quartos de final, em que continuará a defender o estatuto de quinto cabeça de série do torneio. O português discutirá o acesso às meias-finais com o vencedor do duelo entre os espanhóis Roberto Bautista Agut, primeiro pré-designado e número 13 do mundo, e Jaume Munar, 89.º ATP.