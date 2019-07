Vitória de Guimarães vence no Luxemburgo e deixa apuramento bem encaminhado

O Vitória de Guimarães venceu o Jeunesse Esch, no Luxemburgo, por 0-1, esta quinta-feira, e deu passo importante rumo à terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.

A equipa de Ivo Vieira impôs, desde cedo, a sua superioridade, dominando por completo as operações da primeira mão da segunda pré-eliminatória. Logo nos primeiros cinco minutos, Tapsoba falhou o desvio à boca da baliza, na sequência de um livre.

Os luxemburgueses ameaçavam apenas a partir de distrações da equipa do Vitória, que sob a batuta de Carlos Teixeira foi criando perigo até ao intervalo. Desnível que culminou após um canto, com um forte cabeceamento de Pedro Henrique ao poste.

Segunda parte com oscilações

A segunda parte foi mais do mesmo, embora as oportunidades tenham tardado em chegar. Davidson deu o toque para a passagem da hora de jogo com um cruzamento primoroso que Joseph desviou para fora.

O Vitória voltou a entrar num estado de letargia pouco aconselhável. Porém, aos 85 minutos, o recém-entrado Pêpê atirou com perigo ao lado, dando o necessário abanão ao jogo.

Foi, então, ao quarto minuto do tempo de descontos que um resultado que podia ser perigoso se tornou bastante positivo, premiando a superioridade do Vitória ao longo de todo o jogo. Cruzamento da esquerda, Guedes "cabeceou" com a frente do ombro e isolou Joseph, que perante o guarda-redes não perdoou e fez o único golo da partida.

Este resultado deixa o Vitória em boa posição para avançar para a terceira pré-eliminatória. Para tal, basta aos vimaranenses um empate, na segunda mão, que está marcada para a próxima quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques.