Vitória de Guimarães tenta derrubar "Benfica do Luxemburgo"

João Coimbra alerta o Vitória de Guimarães: apesar de os minhotos serem favoritos, a formação do Jeunesse Esch, do Luxemburgo, tem - nesta altura - mais "rodagem". A equipa de Ivo Vieira entra esta quinta-feira em acção, fora de portas, no acesso à Liga Europa de 2019/20, ao disputar a primeira mão da segunda pré-eliminatória da segunda prova uefeira.

Em declarações a Bola Branca, o médio formado no Benfica, actualmente ao serviço da US Mondorf-les-Bains da Liga Luxemburguesa, faz a apresentação do adversário vimaramense. Com um alerta a começar.

"Não esquecer que o Jeunesse já está em competição e poderá ser uma equipa com um nível físico mais aceitável. Jogará em contra-ataque, tentando evitar sofrer golos em casa, para deixar a eliminatória em aberto para a segunda mão. Têm um meio campo forte, funcionam como um todo. Esta é uma equipa histórica do Luxemburgo, é talvez um Benfica daqui, e a que leva mais pessoas ao estádio. Nos últimos anos tem sido o Dudelange o dominador, mas, acima de tudo, são equipas que estão a crescer", garante Coimbra.

O Jeunesse Esch não jogará no seu estádio, condicionante que pode favorecer o Vitória de Guimarães, considera o médio de 33 anos.

"O Vitória pode ter alguma vantagem pelo facto de eles não jogarem no seu estádio, mas no estádio nacional. O que não falta aqui são portugueses e de certeza que estarão muitos mais portugueses a 'torcer' pelo Vitória", termina.



O Jeunesse Esch-Vitória de Guimarães, a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa tem pontapé de saída marcado para esta quinta-feira, às 19h30.