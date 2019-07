Ivo Vieira não confia na vantagem que o Vitória leva para a segunda mão

Ivo Vieira não confia na vantagem que o Vitória de Guimarães leva para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

A equipa portuguesa ganhou, esta quinta-feira, no terreno do Jeunesse Esch, por 0-1, mas o treinador não quer facilidades no segundo jogo, em Guimarães.

"Há mais um jogo para fazer. Temos sempre de desconfiar. A diferença no futebol já não é tão grande como as pessoas apelidam. Portugal já não ganha ao Liechtenstein por 10-0 ou ao Luxemburgo por 7-0. Temos de estar preparados", avisou o técnico vitoriano, em conferência de imprensa.

Ivo Vieira gostou do que viu, na primeira mão, "um jogo praticamente de sentido único", que o Vitória dominou "por completo", independentemente de ser favorito.

"A equipa teve um comportamento fantástico, trabalhou, quis fazer golo, quis muito ganhar, um comportamento fabuloso. O resultado acaba por ser justo", considerou, elogiando a "seriedade" dos jogadores perante um adversário teoricamente inferior.



A segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa está marcada para a próxima quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.