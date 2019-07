Filipe Soares reforça meio-campo do Moreirense

O Moreirense anunciou a contratação do jovem médio Filipe Soares, proveniente do Estoril Praia.

O clube cónego destaca que adquiriu "a totalidade do passe" do jovem médio-centro de 20 anos, que assinou um contrato de longa duração, válido por cinco temporadas, até 2024.

Filipe Soares foi um dos destaques do Estoril na última temporada. Na sua primeira época como sénior, o médio fez três golos em 37 jogos pela equipa "canarinha", na II Liga, e prepara-se agora para se estrear no principal escalão do futebol português.

O regresso ao Benfica, onde fez toda a sua formação, esteve em cima da mesa, mas o médio acaba por rumar ao Moreirense. Filipe Soares é internacional sub-20 português.

Filipe Soares é o 12º reforço do Moreirense, depois de Mateus Pasinato, Abdu Conté, Rosic, Djavan, Steven Vitória, Luiz Henrique, Alex Soares, Rúben Ramos, Sori Mané, Luís Machado e Fábio Abreu. A equipa será treinada, esta temporada, por Vítor Campelos, que também se vai estrear na I Liga.