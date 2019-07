Famalicão reforça o centro da defesa

O Famalicão apresentou, esta quinta-feira, mais um reforço para a próxima época.

Trata-se de Patrick William, central brasileiro, de 22 anos, que assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas.

O defesa foi formado no Cruzeiro, antes de rumar ao Ceará, em 2018. Ao serviço da equipa de Fortaleza, ganhou experiência no Brasileirão. Na última época, esteve emprestado ao Vila Nova.

"Estou muito empolgado com este novo desafio na carreira. Assim que o FC Famalicão me endereçou o convite não hesitei em assinar", assumiu Patrick William, em declarações ao site do clube minhoto.