Cláudio Ramos não fecha a porta à saída do Tondela

Cláudio Ramos não fecha a porta a uma eventual saída do Tondela ainda este verão. O guarda-redes internacional português tem mais um ano de contrato com o clube beirão, mas alimentou os rumores da saída.

"O mercado ainda está aberto. Enquanto estiver aqui, estou focado a 100%. Não há o preferir ou não em relação à saída. Todos temos outros objetivos de carreira, mas se ficar, estarei focado e faremos uma grande época", disse, em declarações à Sport TV.

O guarda-redes de 27 anos está no Tondela desde 2011/12, e subiu com o clube desde o terceiro escalão até à I Liga: "O clube ajudou-me a crescer, e eu cresci com o clube da minha terra, da minha região. Tudo é impossível até acontecer, é um lema muito apropriado ao Tondela, e a mim, que também nunca pensei chegar à seleção a jogar aqui, mas consegui".

No total, somou 237 jogos com a camisola do Tondela. As boas exibições já lhe valeram a chamada à seleção nacional. Cláudio soma uma internacionalização, num amigável contra a Escócia em que foi suplente utilizado.

Para além da troca de equipa técnica, de Pepa para o espanhol Natxo González, o clube beirão conta com um plantel com mudanças profundas. Sairam jogadores como Tomané, Ricardo Costa, David Bruno, Joãozinho, Pablo Sabbag, Sergio Peña, Arango, Delgado e Jorge Fernandes.

No capítulo das entradas, o Tondela assegurou Manu Sánchez, Philippe Sampaio, Vigário, Filipe Ferreira, Bruno Wilson, Yohan Tavares e Jonathan Toro. Cláudio Ramos acredita que o clube estará preparado para nova época na I Liga.

"Saiu muita gente, e a equipa técnica também, que fez um grande trabalho, assim como vários jogadores importantes e que fazem falta. Chegaram novos, com qualidade. Estamos na pré-época, os resultados dizem pouco. Estamos com uma equipa de grande qualidade, a treinar bem, com novas ideias", rematou.

Tondela abre a temporada 2019/20 na Taça da Liga, contra o vencedor da eliminatória entre Penafiel e Académico de Viseu. A primeira jornada do campeonato joga-se em Setúbal, frente ao Vitória.