Aves contrata internacional egípcio

O Desportivo das Aves anunciou, esta quinta-feira, a contratação do internacional egípcio Mahmoud Kahraba.

O extremo, de 25 anos, chega à Vila das Aves proveniente do Zamalek, clube do Egito pelo qual marcou 13 golos em 41 jogos, na temporada passada. Kahraba assinou contrato válido para as próximas duas temporadas.

Kahraba falhou a Taça Africana das Naçõs (CAN) deste verão, mas esteve presente no Mundial 2018, pelo Egito. Na seleção, costuma ser suplente da grande estrela, o avançado do Liverpool Mohamed Salah.