Wolverhampton mais próximo de fechar primeiros reforços da época

O Wolverhampton está interessado na contratação do médio do Southampton Mario Lemina, segundo avança a "Sky Sports".

O clube de Nuno Espírito Santo, sétimo classificado na última edição da Premier League e a disputar as pré-eliminatórias da Liga Europa, ainda não contratou qualquer jogador este verão, para além de ter garantido, em definitivo, a continuidade de Jiménez e Dendoncker. Já a duas semanas do fecho do mercado em Inglaterra, o clube estará perto de fechar a sua primeira contração, já com atenção numa segunda.

Patrick Cutrone é negócio fechado, segundo a "Sky Sports". O jovem ponta-de-lança de 21 anos é internacional italiano, e o Wolverhampton deverá pagar cerca de 20 milhões de euros.

Para além do avançado, os Wolves estão interessados em Mario Lemina, médio internacional gabonês do Southampton. Espírito Santo quer mais um médio no plantel e agrada-lhe a opção Lemina.

Aos 25 anos, Lemina passou pelo Marselha e Juventus, antes de chegar à Premier League, em 2017. Lemina tem também sido associado ao Manchester United.