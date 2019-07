PAOK reforça-se com ex-Estoril Praia

O PAOK anunciou a contratação de Anderson Esiti, proveniente do Gent.

Abel Ferreira reforça-se com um médio-defensivo que conhecia do futebol português. Esiti terminou formação no Leixões, e destacou-se no Estoril Praia, entre 2014 e 2016, quando rumou ao Gent.

O nigeriano de 25 anos é internacional e assinou um contrato de quatro épocas, até 2023. O clube grego revela ainda, em comunicado oficial, que Esiti era um alvo de transferências desde janeiro.