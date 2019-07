Kluivert regressa ao Barcelona para liderar a academia

Patrick Kluivert é o novo diretor da academia do Barcelona, a famosa "La Masia". Contrato é válido por duas temporadas, até 2021.

O holandês de 43 anos foi estrela do Barcelona entre 1998 e 2004, e apontou 145 golos em 308 jogos disputados, tornando-se num dos máximos goleadores da história do clube.

Kluivert deixou os relvados em 2008, no Lille, e desde então já desempenhou várias funções. Foi adjunto no NEC, Brisbane Roar, Twente e, mais recentemente, da seleção dos Camarões. Foi também adjunto da Holanda no Mundial 2014, e treinador principal do Curaçau. Assumiu a função de diretor-desportivo do Paris Saint-Germain em 2016/17, substituído por Antero Henrique.

Em declarações aos meios oficiais do Barcelona, Kluivert mostrou-se feliz pela nova função: "Estou satisfeito por voltar a casa e com muita vontade de começar esta nova etapa. Fiz parte das escolas do Ajax, que é parecida à 'La Masia', acho que posso oferecer muitas coisas à formação dos jovens jogadores".