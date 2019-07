Klopp prefere não ver Bruno Fernandes no Manchester United

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, preferiria não ver Bruno Fernandes no Manchester United. O técnico dos "reds" deixou grandes elogios ao internacional português, que fez o primeiro golo do amigável entre Sporting e Liverpool.

"O Bruno Fernandes é um grande jogador, mas foi um erro do Mignolet. Depois marcámos dois golos até podíamos ter feito mais, assim como o Sporting. O problema da pré-época é que há muitos erros. Mas é assim que o jogo deve ser com todos tentaram ganhar sem faltas e com lealdade. Se ele assinar pelo Manchester United, vamos jogar contra ele, não vai ser bom. Já têm bons jogadores e ficarão ainda mais fortes. É um grande jogador mas não é um problema nosso, mas vamos ver o que vai acontecer", disse, no final da partida.

No final do jogo, Bruno Fernandes e Jurgen Klopp estiveram à conversa, abraçados, no relvado.

Sobre a partida, Klopp diz que está satisfeito com o desenvolvimento da equipa, mas aponta para as ausências de jogadores, ainda de férias depois da participação em provas internacionais.

"Três jogos nesta semana, foi muito, mas foi bom. Estou contente por voltar, temos uma semana importante à nossa espera, pois ainda temos dois jogos com o Nápoles e Lyon. Tragam-me as peças e eu dou-lhe o resto. Gostava de ter todos os jogadores. Temos de ser consistentes e ter vontade de continuar a melhorar. A época passada foi boa, não houve mudanças e eu espero que a equipa melhor", rematou.

Liverpool arranca a época oficial com a disputa da Supertaça, frente ao Manchester City, a 4 de agosto. Depois da primeira jornada, em casa frente ao Norwich, os "reds" disputam a Supertaça Europeia, contra o Chelsea, a 14 de agosto.