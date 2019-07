Jorge Mendes esperado em Nápoles para negociar James Rodríguez

Jorge Mendes é esperado, esta quinta-feira, em Nápoles, para negociar a transferência de James Rodríguez.

O Real Madrid volta a não contar com o internacional colombiano para esta temporada, e o Nápoles é um dos clubes mais interessados na sua contratação, com Ancelotti, treinador, a querer voltar a poder trabalhar com James.

De acordo com o jornal "As", o agente de James, Jorge Mendes, é esperado no centro de treinos do Nápoles para negociar a transferência com De Laurentiis, presidente do clube italiano. O negócio seria feito na base de um empréstimo de uma temporada, com cláusula obrigatória de compra.

James Rodríguez esteve emprestado nas duas últimas épocas ao Bayern de Munique, que dispunha de uma cláusula de compra de 42 milhões de euros, que optou não acionar. No total, fez 15 golos em 67 jogos disputados.

O médio de 28 anos chegou ao Real Madrid em 2014/15, depois das boas prestações no Mundial 2014. A primeira época - a última de Ancelotti no clube "merengue" -, foi a melhor, com 17 golos em 46 disputados.

James representou o FC Porto entre 2010 e 2013, antes de assinar pelo Mónaco, onde jogou apenas uma temporada. Em Portugal, venceu três campeonato, três Supertaças, uma Taça de Portugal, e uma Liga Europa.