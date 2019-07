Defesa do Real Madrid perto do Wolverhampton

Jesús Vallejo está perto de ser reforço do Wolverhampton, garante o jornal espanhol "Marca".

O defesa-central do Real Madrid de 22 anos será emprestado ao clube inglês por uma temporada. Vallejo está tapado no clube "merengue", onde sempre demonstrou interesse de se afirmar. Com Sergio Ramos, Varane, Éder Militão e a recente notícia da continuidade de Nacho, o jovem central teve de procurar outras opções.

Vallejo tem contrato até 2021, o que significará que poderá voltar ao Santiago Bernabéu prestes a entrar no último ano de contrato. Nesse sentido, o jornal espanhol explica que o Real Madrid está a negociar uma renovação antes do empréstimo.

O defesa-central assinou pelo Real Madrid em 2015/16, depois de uma época no Zaragoza. Voltou ao clube de formação para mais uma época de empréstimo. Seguiu para o Eintracht Frankfurt, em 2016/17, antes de regressar, em definitivo, ao Real Madrid.

Nas duas últimas épocas fez apenas 19 jogos. Em 2018/19, apontou um golo em sete jogos disputados.