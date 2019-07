Dani Ceballos cedido pelo Real Madrid ao Arsenal

O Arsenal anunciou a contratação do médio Dani Ceballos, por empréstimo de uma temporada do Real Madrid. Durante o período de cedência, Ceballos vai usar a camisola "8", disponível após a saída de Aaron Ramsey.

Aos 22 anos, Ceballos foi uma das figuras da conquista do Europeu sub-21 pela Espanha, e foi já seis vezes internacional pela seleção principal. Ceballos fez três golos em 34 jogos pelo Real Madrid na última temporada.

O jovem destacou-se no Bétis, onde fez as suas primeiras três épocas como sénior, antes de assinar pelos "merengues", em 2017.

Unay Emery, treinador espanhol do Arsenal, mostrou-se satisfeito pela contratação do compatriota: "Estamos entusiasmados por conseguir o Dani. É um jogador talentoso, com muita capacidade técnica e criatividade".