​Vem aí a segunda fase do programa de recuperação de imóveis públicos para turismo

A Fortaleza da Torre Velha, em Almada, e o Forte do Velho do Outão, em Setúbal, estão entre os 15 imóveis que vão fazer parte da segunda fase do Revive, o programa que permite a privados requalificarem património histórico.



A segunda fase do programa é lançada esta quinta-feira. Estes 15 imóveis juntam-se assim aos 33 anunciados em 2016, dos quais apenas um está já reabilitado e aberto ao público.

Em declarações à Renascença, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, faz um balanço do que já foi feito na primeira fase.

“Já temos sete imóveis que estão adjudicados, que representam um investimento quase de 54 milhões de euros. Temos dois concursos a decorrer, o Convento do Carmo, em Moura e o Mosteiro de Lorvão, em Penacova, estamos a aguardar a entrega de propostas. Temos quatro concursos que estão neste momento em fase de avaliação. E já encerrámos mais um concurso que vamos anunciar nesta quinta-feira que é o do Quartel do Carmo, na Horta", explicita.

Quanto ao imóvel já recuperado e aberto ao público, trata-se do Convento de São Paulo, em Elvas. O antigo convento é agora mais uma unidade hoteleira do grupo Vila Galé e abriu ao público em junho. O hotel tem 79 quartos, restaurantes, piscinas, entre outros equipamentos, representando um investimento de nove milhões de euros e a criação de 43 postos de trabalho.

Nestas declarações, o ministro da Economia revela ainda que também já está em curso o programa Revive Internacional.

“Chegámos a acordo com as autoridades de São Tomé e Príncipe, de Angola, de Moçambique, também de Cabo Verde no sentido de apoiar a reabilitação de imóveis históricos portugueses nesses países. É uma exportação do modelo Revive que vai tornar a presença portuguesa no exterior mais visível para novos visitantes", explica o ministro.

A apresentação da lista dos 15 imóveis que vão integrar o programa Revive vai decorrer num dos edifícios a reabilitar - o Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia, em Lisboa.

Lançado em 2016, o Revive é um programa conjunto dos ministérios da Economia, Cultura e Finanças, que visa promover a recuperação e a requalificação de imóveis públicos classificados que estão sem uso, através da concessão a privados para exploração para fins turísticos.