Portugal cai uma posição no "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa caiu uma posição, para o sexto lugar, na mais recente atualização do "ranking" da FIFA, após concluídas a Copa América, Gold Cup, e Taça das Nações Africanas. A equipa treinada por Fernando Santos tinha subido duas posições, para o quinto posto, na última atualização, a 14 de junho, na sucessão da conquista da Liga das Nações, no Estádio do Dragão.

O Uruguai caiu nos quartos de final da Copa América, para o Peru, mas amealhou pontos suficientes - agora com 1637 -, para ultrapassar a seleção portuguesa no quinto posto, com os mesmos 1631 pontos.

No topo da hierarquia manteve-se a Bélgica, com 1746 pontos, numa hierarquia que conta agora com o Brasil no segundo posto, após conquista da Copa América. A seleção "canarinha" ultrapassou a França, campeã mundial em título. Já a seleção inglesa manteve o quarto posto.

A Croácia também caiu uma posição, fixando-se agora no sétimo posto. A Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, subiu cinco lugares, e ocupa agora o oitavo posto. Espanha caiu duas posições, para 9º, seguido da Argentina, que regressa ao "top-10", tirando a Suíça da posição.

O México venceu a Gold Cup e também escalou seis posições no "ranking", ocupando agora o 12º lugar. Os Estados Unidos da América, finalistas vencidos da prova, subiram do 30º para o 22º lugar.

A Argélia, vencedores da Taça das Nações Africanas, subiram 28 posições, para o 40º posto. O Senegal, finalista vencido da prova, alcançou a melhor posição de sempre no "ranking", em 20º.



O "top-10" do novo "ranking" FIFA:

1. Bélgica, 1746 pontos

2. Brasil, 1726 pontos

3. França, 1718 pontos

4. Inglaterra, 1652 pontos

5. Uruguai, 1637 pontos

6. Portugal, 1631 pontos

7. Croácia, 1625 pontos

8. Colômbia, 1622 pontos

9. Espanha, 1617 pontos

10. Argentina, 1610 pontos.