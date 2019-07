Lage satisfeito com aspeto ofensivo contra a Fiorentina

Bruno Lage, treinador do Benfica, ficou muito satisfeito com os movimentos ofensivos da equipa frente à Fiorentina, no amigável desta madrugada de quinta-feira. Em declarações no final da partida, Lage destacou a primeira parte.

"O mais importante a realçar é a forma como jogámos principalmente na primeira parte, com muita qualidade. Fomos sempre uma equipa muito forte em termos ofensivos ao longo do jogo. A nível defensivo fomos fortes enquanto durámos. A primeira parte foi muito próxima do que podemos fazer, com uma pressão muita alta sobre o adversário. A forma como chegámos ao golo é exemplo disso", explica.

O técnico quer todos os jogadores em alta rodagem e, nesse sentidom, fará novo jogo-treino esta quinta-feira. "Jogaram os 11 titulares, mais cinco substituições. Amanhã faremos novo jogo, porque queremos todos com minutos, para poderem crescer".

O progresso na pré-temporada é o principal foco de Lage, que garante que há ainda detalhes por afinar.

""Estamos no bom caminho, independentemente das vitórias. O mais importante é o crescimento enquanto equipa. Agora vamos ver o jogo e falar com os jogadores sobre um ou outro detalhe que temos de melhorar".