Caio Lucas tem de se libertar dos "vícios" para ser estrela no Benfica

Ausências de André Almeida e Ebuehi preocupam



Satisfeito com o decurso da pré-temporada e com o trabalho realizado por Bruno Lage, o antigo médio aponta o lado direito da defesa como aquele que, nesta altura, e a pouco mais de uma semana do confronto com o Sporting, para a Supertaça, mais preocupa.

Sem André Almeida e com Ebuehi ainda à procura da melhor forma, é Nuno Tavares, que Calado gosta mais de "ver à esquerda", que pode vir a defrontar os leões, como titular, porque "tem qualidade" para desempenhar essa função.

A Supertaça, que opõe Benfica a Sporting, está marcada para o dia 4 de agosto, às 20h45, no Estádio do Algarve.