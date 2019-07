Ana Gomes sugere que venda de Félix foi lavagem de dinheiro, Vieira não gostou e PS demarcou-se

O Partido Socialista (PS) demarcou-se das declarações públicas de Ana Gomes sobre a transferência de João Félix para o Atlético Madrid, em resposta à carta enviada pelo Benfica.

Na missiva de resposta, a que Bola Branca teve acesso, o presidente do PS, Carlos César, salienta que o seu partido "não tomou qualquer 'posição institucional'" sobre o assunto e que as opiniões da ex-eurodeputada "refletem apenas uma posição própria e pessoal que, tal como em muitos outros casos, não vincula o Partido Socialista".

Esta carta de Carlos César a Luís Filipe Vieira surge em resposta a missiva do presidente do Benfica, datada do dia 11 de julho, a questionar, "de forma a não subsistirem publicamente quaisquer potenciais equívocos, se as declarações proferidas por Ana Gomes refletem a opinião do partido ou se, ao invés, tais declarações não merecem senão rejeição e repúdio por parte do partido".

O Benfica considerava que o "silêncio continuado" do PS perante as declarações da sua ex-eurodeputada podia "ser publicamente lido e entendido como aceitação tácita ou, pelo menos, tolerância quanto ao respetivo teor, enquanto tal extensível à direção do partido".



O clube da Luz entendia que a qualidade de deputada no Parlamento Europeu "acentua a notoriedade da declarante e a relevância mediática das suas declarações, promovendo a sua assimilação nesses termos pela opinião pública, com a inerente associação de Ana Gomes ao PS".