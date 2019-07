Zé Luís ansioso por jogar no Dragão

Zé Luís está ansioso para saber como é jogar no Estádio do Dragão com a camisola do FC Porto. Vai ter a oportunidade no sábado, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos portistas, diante do Mónaco.

"A equipa está ansiosa para regressar ao Estádio do Dragão. Estou feliz e curioso para ver esse momento. Estamos preparados para voltar a casa e sentir o apoio dos adeptos, que é sempre muito importante", assumiu o avançado cabo-verdiano, esta quarta-feira, em entrevista ao Porto Canal.

Zé Luís garante, de resto, que o FC Porto está preparado para o arranque dos jogos a doer: "Estamos preparados para enfrentar todos os desafios, trabalhámos muito bem nesta pré-temporada. Estamos muito bem fisicamente e confiantes para os jogos oficiais que temos pela frente."

Bons sinais na pré-época



O FC Porto ganhou a Copa Ibérica e todos os outros jogos de preparação realizados na pré-época, até agora. Para Zé Luís, "é sempre bom ganhar", mesmo que, nesta fase, seja, tecnicamente, "a feijões":

"Encaramos sempre todos os jogos com muita responsabilidade. Só temos o pensamento em vencer cada jogo. Torna-se muito importante ganhar, porque deixa-nos mais confiantes para começar bem a época."

Zé Luís marcou diante do Bétis, um golo de belo efeito, e confessou que "é muito importante marcar, mas o mais importante foi a vitória".

"Como sou um avançado, para ajudar a equipa tenho de fazer golos. Fiquei muito satisfeito por ter contribuído para a vitória", salientou.

O ponta-de-lança está, também, a gostar de trabalhar sob o comando de Sérgio Conceição, um treinador "muito exigente, [que] puxa muito pela equipa", o que, considera Zé Luís, "é muito importante".

"O estágio foi bem conseguido, tanto pelos resultados que tivemos como pelo trabalho que temos realizado", avaliou o avançado.