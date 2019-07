CDS quer reforçar privados na educação e 100% de cobertura de creches

O CDS reafirmou esta quarta-feira a sua aposta na contratualização com os privados na área da educação, caso venha a ser Governo. Segundo Assunção Cristas, em declarações aos jornalistas esta quarta-feira, em Fátima, “com o CDS, as escolas poderão continuar a trabalhar no quadro de contratos de associação.”

No final de uma visita ao Centro de Estudos de Fátima, um estabelecimento de ensino com contrato de associação com o Estado mas cujo financiamento foi reduzido, Cristas adiantou que o programa eleitoral às legislativas de outubro incluirá propostas para reforçar este tipo de mecanismos, especialmente “onde não há uma rede pública estatal que corresponda às necessidades das populações”.

“Temos escolas como esta em que vemos um trabalho tão bom a ser feito e com tanto benefício para os alunos e para as suas famílias, trazendo uma verdadeira igualdade de oportunidades para todos”, afirmou.

Devido à redução do número de turmas, as crianças terão de "fazer dezenas de quilómetros por dia para frequentar uma escola em Leiria ou menos na Marinha Grande. Isso não é aceitável", considerou.

Modelo de partilha de responsabilidades também nas creches

O CDS propõe no programa eleitoral um modelo de parceria com o setor privado e social que a líder centrista quer ver estendido às creches. Cristas afirmou que a “contratualização com o setor privado e social” é “a forma mais rápida” de atingir o objetivo de uma cobertura de “100% em todo o país”.

Para Assunção Cristas, além de “mais eficaz”, esta é a solução que significa “menos custos para o contribuinte”. “Temos oferta instalada, nomeadamente na área privada, que pode ser bem aproveitada”, acrescentou.

Questionada sobre a sondagem da Pitagórica para o JN e TSF, publicada no início da semana, que dá a possibilidade de o PS obter maioria absoluta nas legislativas, Assunção Cristas disse apenas que "o CDS trabalha todos os dias para contrariar esse cenário, afirmando propostas muito concretas em questões que tocam todos os dias na vida das pessoas".