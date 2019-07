Incêndios. Marcelo visita Vila de Rei e Mação na sexta-feira

O Presidente da República visita, na próxima sexta-feira, as zonas afetadas pelo grande incêndio de Vila de Rei e Mação.

Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio na Casa do Alentejo, em Lisboa, à margem da apresentação do livro "Dêem-nos alguma coisa em que acreditar", do jornalista João Miguel Tavares, que reúne os seus dois discursos nas comemorações deste ano do Dia de Portugal, às quais presidiu.

Em declarações aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que já avisou o Governo e os autarcas da visita aos concelhos afetados pelos incêndios.

O chefe de Estado não quer, para já, falar sobre a polémica entre o presidente da Câmara de Mação e o Governo.

"Eu disse que, enquanto durasse o combate, prioridade ao combate. Terminado o combate, compreender o que se passou. Eu vou ouvir aquilo que me terão a dizer todos os que estiveram empenhados nesse combate conjunto. Certamente, haverá depois a hipótese de várias instituições olharem para o que aconteceu e formularem o seu juízo. Antes de ver o que se passou no terreno e de ouvir, não queria neste momento estar a formular qualquer juízo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.