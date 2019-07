Incêndio. Frentes de Alijó dominadas, Murça ainda preocupa

O comandante distrital de operações de socorro (CODIS) de Vila Real, Álvaro Ribeiro, disse esta quarta-feira à noite que o incêndio está dominado do lado de Alijó, mantendo-se como "preocupação principal" a frente que lavra do lado de Murça.



"Todo o perímetro do incêndio na área de Alijó está dominado, estão a ser feitos trabalhos de consolidação e de rescaldo, o que ainda demorará algum tempo", salientou Álvaro Ribeiro.

O fogo deflagrou a meio da tarde, na zona da aldeia de Ribalonga, e, devido às projeções levadas pelo vento forte, passou a Autoestrada 4 (A4) para o concelho de Murça.

O CODIS referiu que a preocupação é o vento, que poderá provocar reativações.

"A nossa preocupação principal é Murça. Estamos a tentar combater o incêndio numa frente de fogo que está na encosta, de acessos inexistentes para veículos e toda essa frente de incêndio vai ser trabalhada com ferramentas manuais e pessoal apeado", explicou Álvaro Ribeiro.

O fogo chegou às portas de Murça e ameaçou algumas casas, mas acabou por regredir.

Pelas 23h00, a Autoestrada 4 (A4), entre os nós de Pópulo e de Murça, permanecia cortada ao trânsito por razões de segurança.

Para este fogo foram mobilizados cerca de 340 operacionais e mais de uma centena de viaturas, com grupos de reforço provenientes do Porto, Braga e Aveiro.

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com queimaduras de primeiro e segundo grau, no incêndio que deflagrou em Alijó, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

De acordo com o CDOS, o ferido que sofreu queimaduras é um civil de 48 anos que ficou com dez por cento do corpo queimado, ao passo que o outro é um militar da GNR que partiu o braço esquerdo.

[Atualizado às 23h17]