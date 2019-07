Pedro Sousa segue em frente no Challenger de Tampere

Pedro Sousa apurou-se, esta quarta-feira, para os oitavos de final do Challenger de Tampere, na Finlândia.

O número dois do ténis português, 113.º do "ranking" e que defende o estatuto de primeiro cabeça de série do torneio, derrotou o "qualifier" russo Alexander Zhurbin, número 449 da hierarquia mundial, em três sets, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-1, ao cabo de 1h39.

Pedro Sousa junta-se a Gastão Elias, número seis nacional e 322 do mundo, que se tinha apurado, na véspera, para os "oitavos" do torneio finlandês de terra batida. Sousa vai, agora, defrontar o russo Ivan Nedelko, 542.º ATP. Já Elias terá pela frente o esloveno Blaz Rola, 161.º do "ranking" e quinto cabeça de série da competição.