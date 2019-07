Moreirense contrata internacional português de sub-19

O Moreirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Filipe Soares ao Estoril.

No site oficial, o clube informou que adquiriu a totalidade do passe do médio português, de 20 anos, que assinou contrato por próximas cinco temporadas e que, na última época, fez 37 jogos e marcou três golos.

Filipe Soares foi formado no Benfica, antes de rumar ao Estoril, tendo sido internacional em vários escalões jovens da seleção nacional.