Justiça deve exigir provas a quem coloca o nome de jogadores "em cheque"

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, apela à atuação da Justiça, também a criminal, perante as "denúncias" que, sem provas, ponham "em cheque" a integridade e profissionalismo dos jogadores.

Sem mencionar nomes, Joaquim Evangelista alude a alguns casos do género verificados na passada temporada, em que atletas foram envolvidos em supostos recebimentos de dinheiro, para beneficiar "terceiros". O líder do sindicato admite que os casos existem, mas não devem ser públicos sem antes a informação estar clarificada.

"Há jogadores envolvidos, é preciso deixar isso muito claro, mas isso não legitima que se envolvam jogadores, e o nome de jogadores, sempre que há uma alegada notícia sobre estes casos. Porque às vezes basta um agente falar no nome de um jogador - por vezes até para agradar a um clube -, e o jogador, e a sua família, saem altamente prejudicados. Imediatamente a justiça, desportiva ou criminal, tem de atuar para que o agente demonstre que é verdade a informação que presta", começa por referir.

Vitória de Setúbal, e outros, fazem "concorrência desleal"

Em entrevista a Bola Branca, em vésperas do arranque da nova temporada, Evangelista lança ainda outro desafio: para que a Liga Portugal trave o que chama de "concorrência desleal" entre os vários competidores profissionais. Isto em face do facto de alguns emblemas - apesar das notórias dificuldades financeiras - manterem o mesmo comportamento no mercado.

O presidente do Sindicato dos Jogadores socorre-se de um exemplo recente do Vitória de Setúbal, e recorrente, para ilustrar a sua preocupação.



"Foi notícia a aprovação de mais um Processo Especial de Revitalização (PER) do Vitória de Setúbal, com perdão de juros, entre outras coisas. Isto quer dizer que o Vitória, e outros clubes que recorrem ao PER – e podem fazê-lo - ficam em condições mais vantajosas. É concorrência desleal. Portanto, já era altura da Liga e dos clubes regulamentarem sobre esta matéria. Se os clubes recorrem a este expediente têm de estar condicionados na forma como se comportam no mercado. Ou seja, não podem estar a contratar como se nada devessem", apela.

Evangelista considera, no entanto, que o problema das dívidas aos atletas está, atualmente, mais "controlado".



"Fizemos um trabalho árduo nos últimos anos para alterar a lei e a regulamentação, e conseguimo-lo. A ditadura das declarações, que os jogadores assinavam muitas vezes sob coação, era suficientes e hoje isso já não é possível. O incumprimento na I e II Ligas é hoje residual, porém não quer dizer que não haja episódios de falsas declarações. O facto de eu não aparecer a denunciar tantos casos, é evidente. Desse ponto de vista houve uma alteração estrutural", explica, quando ainda está bem presente o caso do Académico de Viseu, cuja decisão de exclusão por três épocas aguarda somente o transitar em julgado.

Alguns dirigentes "perderam a noção" das suas obrigações

Nestas declarações a Bola Branca, e "descendo" ao futebol dito amador, Evangelista manifesta relutância perante a ação de alguns dirigentes, em confronto com o que deviam ser as suas reais funções.

"É, sobretudo, nas competições distritais, e ditas amadoras, onde há investimento estrangeiro sem controlo e duvidoso. É aí que se verifica o abandono de jogadores, e o surgimento de jogadores ilegais, para potenciar negócios de angariadores e intermediários. Os dirigentes têm que perceber que a obrigação é para com os jovens locais, não é ir buscar 20 brasileiros e africanos para rapidamente chegar à I Liga. E muitos desses dirigentes perderam a noção", critica o dirigente, que "agita", igualmente, uma das suas "bandeiras": o perigo dos resultados combinados, os quais já levaram num passado recente a várias detenções. Inclusive nos campeonatos profissionais.



Para Joaquim Evangelista, o nosso país continua a ser vulnerável ao "match-fixing", até porque há muito dinheiro a ser movimentado.

"Neste momento, a Liga Portuguesa é a sexta do Mundo a movimentar mais dinheiro em apostas: na I Liga são oito milhões e na II Liga são três. Há factores de risco associados. As competições de topo sujeitam-se a estas práticas", assinala Evangelista, numa altura em que decorre, até 31 de Agosto, o 17º Estágio do Jogador, em Odivelas.

Evangelista, em Bola Branca, revela que já há indicadores da continuidade da empregabilidade, por via desta iniciativa do organismo que dirige.

"Alguns jogadores do estágio foram já abordados por dirigentes e têm propostas [de trabalho]. E isso é muito positivo", assinala, a fechar.