Braga apresenta-se aos sócios com empate frente ao Mónaco

O Sporting de Braga empatou, sem golos, com o Mónaco, esta quarta-feira, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos.

A maior oportunidade do Braga no jogo foi um remate de André Horta ao poste, na conversão de um livre direto, em cima do intervalo.

Sá Pinto, que esta época substitui Abel Ferreira no banco minhoto, alinhou o seguinte onze: Matheus; Esgaio, Bruno Viana, Pablo, Sequeira; Palhinha, Fransérgio, André Horta, Ricardo Horta, Trincão e Hassan.

Também jogaram Tiago Sá, Wilson Eduardo, Paulinho, Claudemir, Xadas, Diogo Viana, João Novais, Murilo, Eduardo, Tormena e Cajú.

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim e com vários jogadores lusos entre as suas fileiras, apresentou o seguinte onze: Lecomte; Chadli, Glik, Panzo, Gil Dias (adaptado a lateral-esquerdo); Jemerson, Fàbregas, Traoré; Gelson Martins, Rony Lopes e Foster.