Portugal na final do Europeu de sub-19

Portugal está na final do Europeu de sub-19, que está a decorrer na Arménia. A seleção nacional derrotou esta quarta-feira, nas meias-finais, a República da Irlanda, por 4-0.

Gonçalo Ramos foi o grande destaque da partida, com três golos.

O avançado do Benfica marcou aos 45+2, 59 e 90+6 minutos, dilatando a vantagem estabelecida por Vítor Ferreira ao minuto 31, de penálti.

Portugal vai tentar revalidar o título de campeão europeu frente à Espanha, que esta quarta-feira derrotou a França, nas grandes penalidades (4-3), após empate a zero no tempo regulamentar. O jogo decisivo está marcado para sábado, às 17h30, no Estádio Republicano, em Yerevan.

[notícia atualizada às 21h08]