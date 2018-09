​Partir em missão. “Não precisam de ir lá para fora, façam dentro”

Margarida Correia aparenta ter pouco mais de 20 anos, mas no seu percurso de voluntariado constam experiências marcantes. Depois de ter começado com o projeto “Rabo de Peixe,” uma colónia balnear para jovens nos Açores, o seu ímpeto missionário levou-a até à Ilha de Lesbos, na Grécia, onde, durante seis meses, trabalhou com crianças no campo de refugiados.



Uma experiência de voluntariado que a fez perceber a responsabilidade de cada um. Segundo a jovem, o que viu na Ilha de Lesbos deu para perceber que “as organizações mundiais e grandes que nos inspiram e que nos ensinam desde pequeninos na escola que são pela paz, pelas pessoas e pelos direitos humanos, afinal não o são”. “Parte muito de as pessoas particulares das organizações mais pequeninas irem tomar conta destas pessoas que precisam”, acrescenta.

Margarida é o exemplo do entusiasmo que o diretor das Obras Missionárias Pontifícias vê nos jovens. Milhares participaram na caminhada que a instituição promoveu e que culminou nas jornadas missionárias que terminaram este domingo, em Fátima.

Uma motivação que o Padre António Lopes quer estender a todo o ano que se aproxima e que a Conferência Episcopal Portuguesa dedicou à missão, para reacender o ardor missionário. O sacerdote explica que “uma paróquia inteira pode ir a outra paróquia dizer: ‘nós vimos anunciar Jesus Cristo’”. Ou seja, “não precisam de ir lá para fora, façam dentro.”

O apelo não se dirige apenas aos leigos. “Os próprios bispos que se abram de facto a isso, dizendo: “eu também quero ir anunciar seja a uma paróquia, seja a outra,” defende o sacerdote, que acrescenta que os bispos “têm muito essa possibilidade nas visitas pastorais que fazem.”

As jornadas missionárias decorreram no seminário do Verbo Divino, em Fátima, com a presença de centenas de pessoas ligadas a movimentos e congregações com carisma missionário.