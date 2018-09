Sobe para 11 o número de mortos nos EUA devido a tempestade

Cinco pessoas morreram este sábado na Carolina do Norte e uma na Carolina do Sul, elevando para 11 o número de vítimas mortais à passagem da tempestade tropical “Florence”, nos Estados Unidos.

A primeira morte registada na Carolina do Sul foi a de uma mulher de 61 anos cujo carro embateu numa árvore derrubada pelo vento, segundo o porta-voz do departamento de coordenação de emergências daquele estado.

Outras três pessoas morreram no condado de Duplin, Carolina do Norte, devido a inundações e lençóis de água nas estradas, o que levou as autoridades a decretarem o recolher obrigatório entre as 19h00 horas locais (23h00) e as 7h00 (11h00).

Com a confirmação da existência de quatro novas vítimas, sobe para nove o número de mortes desde sexta-feira.

O furacão “Florence”, que atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos, perdeu hoje intensidade para tempestade tropical.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a tempestade progride lentamente para o estado da Carolina do Sul, deixando um rasto de chuvas fortes, inundações, ameaça de tornados e um apagão de eletricidade que já afetou cerca de um milhão de habitações.

Forças armadas, guarda costeira, equipas de emergência e voluntários recorreram a helicópteros, barcos e veículos pesados para resgatar centenas de pessoas isoladas pelas inundações.

As chuvas torrenciais fizeram já transbordar rios e lagos, com as autoridades a reforçarem os apelos para que as populações abandonem as áreas em risco de inundação.

"O nível das águas está a subir e se não tomarem cuidados estarão a colocar em risco as vossas vidas", alertou o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper.