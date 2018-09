Mas vence etapa. Yates reforça liderança

O ciclista espanhol Enric Mas (Quick-Step) venceu a 20.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, enquanto o britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ficou mais perto da vitória final.

Na chegada ao Alto de la Gallina, em Andorra, coincidente com contagem de montanha de categoria especial, Enric Mas bateu o colombiano Miguel Ángel López (Astana) num 'sprint' a dois, enquanto Yates foi terceiro, a 23 segundos, e consolidou a liderança.

Mas, que gastou 2:59.30 horas para cumprir os 90,7 quilómetros da tirada iniciada em Escaldes-Engordany, subiu de quarto ao segundo lugar, a 1.46 minutos do camisola vermelha, e Ángel López saltou de quinto para o terceiro, enquanto o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) caiu do segundo lugar, ficando fora do pódio.

No domingo disputa-se a derradeira etapa, com 100,9 quilómetros, entre Alcorcón e Madrid, onde se assistirá à primeira consagração de Yates, 26 anos, numa grande prova internacional por etapas.