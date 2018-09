Joana Marques Vidal mais próxima de continuar à frente da Procuradoria Geral da República

O Governo e Presidente da República estarão de acordo em reconduzir a atual Procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal. A informação é adiantada na edição deste sábado do jornal "Expresso".

O semanário diz que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm falado sobre o assunto e que estão criadas as condições para que Joana Marques Vidal faça mais um mandato à frente do Ministério Público.

No entanto, a notícia só será confirmada depois de o primeiro-ministro regressar da visita que faz na próxima semana a Angola e após a ministra da Justiça ouvir os partidos políticos.

O mandato de Joana Marques Vidal termina em 12 de outubro.



No início do mês de setembro, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, fez um balanço positivo do trabalho da procuradora-geral da República, mas garantiu que ainda seria cedo para falar sobre a renovação ou substituição de Joana Marques Vidal.