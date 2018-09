Brasil. Bolsonaro sobe, Haddad também

Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita no Brasil, sobe para 26% nas intenções de voto para as eleições presidenciais.

Segundo o estudo da Datafolha, Bolsonaro subiu dois pontos percentuais em relação à sondagem anterior, conhecida na segunda-feira.

É a segunda sondagem desde o ataque contra o candidato, que continua hospitalizado, e a primeira desde que Fernando Haddad é o candidato oficial do PT.

Haddad, ex-ministro da Educação e ex-presidente da Câmara de São Paulo, também sobe mas de 9 para 13%.

Igualmente com 13% está Ciro Gomes, de centro-esquerda. Já com 9% segue Geraldo Alckmin à frente da ambientalista Marina Silva com 8%.

A primeira volta das presidenciais no Brasil é a 7 de outubro e a segunda volta realiza-se a 28.