GOP. Contratações sim, aumentos não

Os planos do Governo para 2019 incluem novas contratações, mas não aumentos salariais. São as Grandes Opções do Plano (GOP), as linhas gerais das medidas a executar no próximo ano.

O documento foi enviado esta sexta-feira para o Conselho Económico e Social, segundo o ministro do Planeamento, e garante mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade.

Segundo o Diário de Notícias, estão previstas novas contratações, mas nada é dito sobre aumentos salariais.

Os sindicatos exigiram para 2019 atualizações entre 3 e 4% e já avisaram que não podem ser compensadas por promoções ou progressões. Sem aumentos, haverá greves.