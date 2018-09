Rui Vitória e o Rio Ave. "Adversário de qualidade e que está a encontrar novo caminho"

Rui Vitória, treinador do Benfica, diz que será uma partida difícil frente ao Rio Ave, a contar para a Taça da Liga.

"Vamos encontrar um adversário de qualidade, que tem vindo a ter um desempenho com resultados favoráveis, que é uma equipa que tem um novo treinador e que está a encontrar o novo caminho. Uma equipa que teve um dissabor na fase inicial, queriam entrar na Liga Europa e não conseguiram, e que teve uma boa reação a esse dissabor", começou por dizer o treinador das águias.

Vitória acredita que retirar os espaçosà equipa vilacondense é chave para a vitória: "É uma equipa que tem jogadores de grande qualidade, se lhes dermos espaço para pensar têm qualidade para nos criar complicações. Isto vem de encontro ao nosso propósito, que é competir, ganhar e recomeçar este ciclo com uma vitória em nossa casa".

Questionado sobre a utilizade da paragem para seleções, Rui Vitória acredita em diferentes utilidades: "Muitas vezes olhamos para isto de forma muito rígida. Quando há paragens e se está mal, serve para orientar as coisas. As paragens já cá estavam e como é que as vamos potenciar? Serviu para alguns jogadores irem para as suas seleções e continuarem com o bom desempenho, serviu para alguns jogadores melhorarem as suas capacidades





"Foi um processo que tivemos muito positivo. Não foi um trabalho exaustivo, mas de qualidade para começar a trabalhar e competir. Tivemos um ciclo muito bom, em que cumprimos os objetivos a que nos propusemos, mas sabemos que vai começar uma nova etapa de 22 dias e 6 jogos e vamos para eles com muita determinação", rematou.