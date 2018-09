Furacão já fez quatro mortos nos EUA

O furacão “Florence” provocou as suas primeiras vítimas nos Estados Unidos, uma mãe e o seu bebé, anunciou a polícia de Wilmington, do estado da Carolina do Norte.

“Uma mulher e o seu bebé morreram quando uma árvore caiu sobre a sua casa. O pai está ferido" e hospitalizado, escreveu a polícia na rede social Twitter.

Também uma mulher faleceu depois de sofrer um ataque cardíaco e uma quarta pessoa morreu ao tentar ligar um gerador.



Acompanhado por chuvas torrenciais e ventos violentos, o furacão chegou a terra, neste estado, hoje de manhã.

O furacão “Florence”, que atingiu a costa atlântica dos Estados Unidos, representará ainda uma "grande ameaça" nas próximas entre 24 e 36 horas, advertiu a Agência Federal das Situações de Emergência norte-americana (FEMA, na sigla inglesa).

Acompanhado de chuvas diluvianas e ventos violentos, o Florence tocou terra no estado da Carolina do Norte às 7h15 locais (12h15 de Lisboa) e já causou enormes inundações, encurralando os habitantes em casa.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirmou que nenhum cidadão português sofreu prejuízos na passagem do furacão Florence e que o Governo está a acompanhar o alerta de super tufão em Macau.