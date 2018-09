​"Não há portugueses" entre os afetados pelo furacão Florence

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas afirmou esta sexta-feiraque nenhum cidadão português sofreu prejuízos na passagem do furacão Florence, que está a atingir os Estados Unidos, e que o Governo está a acompanhar o alerta de "super tufão" em Macau.



"O nosso gabinete consular está a acompanhar, mas para já, de acordo com as informações que temos, não há cidadãos portugueses que tenham sido objeto de quaisquer prejuízos causados por este tufão", disse José Luís Carneiro, à margem iniciativa "Diálogos com as Comunidades: Leis eleitorais + Participação", na Embaixada de Portugal em Bruxelas.

O Secretário de Estado explicou que nos Estados Unidos, "nomeadamente na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Geórgia", há um conjunto de cidadãos portugueses que estão "organizados no sentido de se auxiliarem e de mutuamente se protegerem, nomeadamente na permuta de informações".

"A própria embaixada tem um conjunto de conselhos que são conferidos a todos os portugueses que vivem naquela jurisdição", pontuou.

O furacão Florence, que atingiu hoje de manhã a costa atlântica dos Estados Unidos, representará ainda uma "grande ameaça" nas próximas entre 24 e 36 horas, advertiu a Agência Federal das Situações de Emergência norte-americana (FEMA).

Acompanhado de chuvas diluvianas e ventos violentos, o Florence tocou terra no Estado da Carolina do Norte às 7h15 locais (12h15 de Lisboa) e já causou enormes inundações, encurralando os habitantes em casa.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas abordou ainda a previsão de que um "super tufão" atinja Macau no domingo.

"Neste momento, o gabinete de emergência consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha o tufão que tem vindo a aproximar-se das jurisdições consulares que temos um Macau, em Cantão, em Xangai, e na China. Foi constituída uma célula de emergência na estrutura consular de Macau que está articulada com as autoridades de proteção civil de Macau e também com as autoridades de emergência consular do nosso MNE", indicou.

Os Serviços Meteorológicos e Geológicos desativaram na quinta-feira todos os alertas de tempestade, num momento em que o ciclone tropical Barijat se afasta do território, mas as autoridades preveem que um "super tufão" atinja Macau no domingo.

Todos os sinais de tempestade tropical foram cancelados às 10h00 (3h00 em Lisboa), quando o ciclone Barijat se encontrava a 330 quilómetros de Macau.

Contudo, as autoridades da Proteção Civil de Macau, que se reuniram na quarta-feira de emergência, admitiram a possibilidade de içar o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo, no domingo, com a chegada do "super tufão" Mangkhut ao mar do Sul da China.