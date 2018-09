Battaglia e a estreia pela Argentina. "Momento mais importante da minha carreira"

Rodrigo Battaglia, médio do Sporting, revelou que a estreia pela seleção principal da Argentina foi o "realizar de um sonho".

Em declarações à SportingTV, o jogador de 27 anos mostrou-se naturalmente muito satisfeito pela estreia. "Estou muito feliz, é o momento mais importante da minha carreira. Já tinha vivido algo semelhante no Mundial de sub-20, mas na equipa principal é diferente".

"Foi um momento único que nunca vou esquecer na vida. Nem todos os jogadores têm oportunidade de jogar pela sua seleção. A Argentina tem muitos jogadores de qualidade, mas chegou a minha vez", adicionou.

Battaglia deixou ainda uma mensagem de gratidão ao Sporting. "Uma palavra de agradecimento ao Sporting que é um grande clube. Por jogar aqui tive a oportunidade de representar a minha seleção".

O médio leonino está em Portugal desde 2013, e representou o Braga, Moreirense e Chaves, antes de chegar ao Sporting na temporada passada.

Battaglia fez os 90 minutos no empate a zero frente à Colômbia, num jogo particular.