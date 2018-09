Dragões de Ouro regressam ao Coliseu do Porto dia 29 de setembro

A cerimónia de atribuição dos Dragões de Douro vai decorrer dia 29 de setembro no Coliseu do Porto.

Em nota publicada no site do emblema, a cerimónia celebra os 125 anos de exitência do FC Porto, e regressa ao Coliseu, depois de se ter realizado no Dragão Caixa na temporada passada.

Esta será a 31ª edição da gala de prémios, que na temporada passada elegeu Yacine Brahimi como Futebolista do Ano, Diogo Dalot como Jovem Atleta do Ano, Raúl Alarcón como Atleta do Ano, e Guillem Cabestany, da modalidade de hóquei, como Treinador do Ano.