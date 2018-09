Conselho das Conferências Episcopais da Europa tem novo secretário-geral

O padre Martin Michalícek, natural da Eslováquia, foi eleito, esta sexta-feira, secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE), sucedendo cargo ao sacerdote português Duarte da Cunha.

A eleição decorreu durante a assembleia plenária do CCEE, na cidade polaca de Poznan.

Os responsáveis do organismo católico agradeceram ao padre Duarte da Cunha pela sua “dedicação” na liderança do Secretariado do CCEE, nos últimos 10 anos.

Nas suas primeiras declarações aos jornalistas, o padre Martin Michalícek quis valorizar o papel das Igrejas Cristãs para a unidade da Europa, advertindo um “arrefecimento” do entusiasmo que se gerou nos últimos anos, quando os países da Europa Central entraram na União no Europeia.

“Esta unidade, com a qual se contava tanto, naquela época, não é uma tarefa fácil”, observou.

O novo secretário-geral do CCEE assumiu que temas como a ecologia e o mundo dos migrantes são prioritários, realçando que a Igreja Católica se empenha em defender a vida das pessoas, “da conceção à morte natural”, e não apenas a natureza em geral.

O padre Martin Michalícek, de 44 anos, é especialista em Catequística e era vice-secretário do CCEE desde janeiro deste ano.

O sacerdote destacou a preocupação de valorizar a Europa do antigo bloco de Leste, no CCEE, assumindo a intenção de “estar ao serviço da presidência”.