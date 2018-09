Benfica reage. "Excelente oportunidade para chamar como testemunhas dirigentes do FC Porto"

O Benfica acredita que o processo que o FC Porto vai apresentar contra Varandas Fernandes será uma "boa oportunidade" para "chamar como testemunhas os dirigentes do FC Porto".

Em causa está o comunicado dos dragões, que anunciam a intenção de agir judicialmente contra o vice-presidente do Benfica por declarações que o emblema portista considera "falsas e difamatórias".

Numa nota publicada no site oficial do clube, as águias acreditam que um processo judicial é uma "excelente" oportunidade para os dragões revelarem como conseguiram ter acesso aos "e-mails".

"Caso se confirme o processo ao dr. Varandas Fernandes, informamos que será uma excelente oportunidade para chamar ao processo como testemunhas os dirigentes do FC Porto em prol do cabal esclarecimento de como, em que circunstâncias e de que forma o FCP e o diretor de comunicação do clube tiveram acesso e cometeram o crime de divulgação da correspondência privada roubada ao Benfica", pode ler-se.