Marítimo fecha estágio no Algarve com vitória

O Marítimo bateu os ingleses do Peterborough, por 1-0, esta quarta-feira. Foi o último jogo dos insulares no estágio realizado no Algarve.

Segundo o site dos madeirenses, Cláudio Braga experimentou o sistema de três centrais e apresentou muitas alterações no 11 inicial, mas nem isso impediu a vitória, com golo de Ricardo Valente, ao minuto 51.

O 11 insular: Charles; Marcão, Zainadine e Lucas Áfrico; Nanú, Fabrício, Vukovic e Aloísio Soares; Al Joui, Tiago Nunes e Ricardo Valente.